Паулиньо вышел на второе место среди бомбардиров "Барселоны" в текущем сезоне

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо вышел на второе место среди бомбардиров своей команды в текущем сезоне.

Так, в 12 матчах 29-летний хавбек отметился уже 3 забитыми мячами, сравнявшись поэтому показателю с Луисом Суаресом, который в общей сложности провел на поле на 610 минут игрового времени больше, нежели бразилец. Лучшим же бомбардиром "Барсы" традиционно является Лионель Месси, который в воротах соперников "расписался" уже 16 раз.

Напомним, "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru