Паулиньо: "Я должен принять решение по предложению "Барселоны"

Полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо еще не принял решения относительно своего будущего.

"Барселона" связалась с моим агентом, положив на стол предложение. Сейчас я очень доволен своей жизнью и своей карьерой, поэтому это сложный выбор. Я должен буду принять решение... Мне не сообщили дату, до которой я должен дать ответ. Я разговариваю с моим агентом каждый день. Но "Барсе" и моему клубу нужно будет сесть за стол переговоров и достичь какой-то договоренности", - цитирует 28-летнего хавбека AS.

Напомним, Денис Суарес останется в "Барселоне". | soccernews.ru