Паулиньо: "Я на всю жизнь запомню свое первое Эль Класико"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо прокомментировал победу своей команды над "Реалом" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"В подобных матчах главными действующими лицами в нашей команде являются Месси, Суарес и Ракитич. Но я также беру пример и у Бускетса, который играет в глубине. Он помогает мне и я могу играть стабильнее. Когда рядом с тобой играет Месси, то для тебя все становится намного проще. Он является лучшим игроком в мире и просто отличным парнем. Лионель находится на совершенно другом уровне. Я навсегда запомню игру с ним и свое первое Эль Класико", - приводит слова Паулиньо Sport.es.

Напомним, что во втором тайме Паулиньо мог забить гол, но защитник "Реала" Дани Карвахаль рукой выбил мяч из ворот. За это в ворота королевского клуба был назначен пенальти, который реализовал Месси.

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