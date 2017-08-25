Паулиньо: "Я перешел в "Барселону", чтобы играть в основном составе"

Теги барселонапаулиньо

Паулиньо: "Я перешел в "Барселону", чтобы играть в основном составе"

Бразильский полузащитник Паулиньо заявил, что он собирается завоевать место в основном составе "Барселоны".

"При всем уважении к моим новым одноклубникам, я перешел в Барселону, чтобы играть в основном составе. Для меня это единственный вариант. К этому я и буду стремиться", - приводит слова Паулиньо Sport.es.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

Не пропустите: Паулиньо рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Ты,наверно,по-пьяни проверил его ориентацию? Ну и как впечатление? И причём здесь португалец, ведь речь идёт о барсюках.

Ответить
Пьянь

Проверил не я, а некий Бадр, да и матери детей португальчика, как бы намекают.

Ответить
Конь

Да ладно, не скромничай...

Ответить
Конь

То-то "инопланетянин" собрался сдрыснуть.

Ответить
Пьянь

Это да, Роналду опять чем-то недоволен и валить собрался. Может с Бадром не ладится.

Ответить
Конь

Роналду тоже инопланетянин? Что-то ты по-пьяни изобрёл новое.

Ответить
Пьянь

Нет, Роналду не инопланетянин, он просто... просто нетрадиционный.

Пьянь

Звучит пугающе... для Барселоны.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Реал Мадрид 1 3
3 Барселона 1 3
4 Эйбар 1 3
5 Леганес 1 3
6 Леванте 1 3
7 Валенсия 1 3
8 Атлетико Мадрид 1 1
9 Жирона 1 1
10 Эспаньол 1 1
11 Севилья 1 1
12 Атлетик Бильбао 1 1
13 Хетафе 1 1
14 Сельта Виго 1 0
15 Алавес 1 0
16 Лас Пальмас 1 0
17 Малага 1 0
18 Бетис 1 0
19 Депортиво Ла-Корунья 1 0
20 Вильярреал 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов