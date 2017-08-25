Паулиньо: "Я перешел в "Барселону", чтобы играть в основном составе"

Бразильский полузащитник Паулиньо заявил, что он собирается завоевать место в основном составе "Барселоны".

"При всем уважении к моим новым одноклубникам, я перешел в Барселону, чтобы играть в основном составе. Для меня это единственный вариант. К этому я и буду стремиться", - приводит слова Паулиньо Sport.es.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

Не пропустите: Паулиньо рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне". | http://soccernews.ru