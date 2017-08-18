Паулиньо: "Я уверен, что соответствую уровню "Барселоны"



Бразильский полузащитник Паулиньо верит, что "Барселона" не ошиблась с его трансфером.

"Я уверен, что соответствую уровню "Барселоны". Я сделал многое ради этого трансфера. Не сомневаюсь, что сумею заиграть в клубе. У меня все получится", - приводит слова Паулиньо Marca.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" за 40 миллионов евро. Стоит отметить, что многие фанаты каталонского клуба были против этого трансфера.

Не пропустите: "Барселона" готова заплатить по 150 миллионов евро за Дембеле и Коутиньо. | soccernews.ru