Паулиньо: "Я верю в себя и знаю свой потенциал"

Полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо высказался о своем скором переходе в каталонскую "Барселону".

" Если клуб заинтересован в игроке, который играет в Китае, это значит, что он хорошо выполняет свою работу. Я верю в себя и знаю свой потенциал и способности - и это самое главное. Я должен показать свои лучшие качества, и тогда болельщики увидят, как я играю, и смогут меня судить . Я понимаю , что я должен улучшать свою игру ежедневно и полностью отдаваться в каждой игре ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Паулиньо пошел на существенное снижение своего оклада ради перехода в "Барселону". | soccernews.ru