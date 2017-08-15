Паулиньо: "Я верю в себя и знаю свой потенциал"

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Паулиньо: "Я верю в себя и знаю свой потенциал"Полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо высказался о своем скором переходе в каталонскую "Барселону".

"Если клуб заинтересован в игроке, который играет в Китае, это значит, что он хорошо выполняет свою работу. Я верю в себя и знаю свой потенциал и способности - и это самое главное. Я должен показать свои лучшие качества, и тогда болельщики увидят, как я играю, и смогут меня судить. Я понимаючто я должен улучшать свою игру ежедневно и полностью отдаваться в каждой игре", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Паулиньо пошел на существенное снижение своего оклада ради перехода в "Барселону". | soccernews.ru

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