Паулиньо забил седьмой гол в Ла Лиге - лучший результат среди хавбеков

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Паулиньо забил седьмой гол в Ла Лиге - лучший результат среди хавбеков

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Леванте" с счетом 3:0.

Один из мячей в этом поединке на счету бразильского полузащитника каталонского клуба Паулиньо.

Этот гол стал для него седьмым в сезоне и он является самым результативным хавбеком Ла Лиги.

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