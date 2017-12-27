Паулиньо загадал желание на следующий год

Полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо загадал желание для себя на следующий год.

"Желание на 2018-й год? Выиграть триплет. Я знаю, что выиграть три титула будет очень трудно, поэтому, если не удастся побороться за все три трофея, хочу выиграть как минимум два ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, в январе "Барселона" намерена расстаться с четырьмя игроками. | soccernews.ru