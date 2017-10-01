Паулиньо: "Жизнь научила меня быть психологически сильным"

Хавбек "Барселоны" Паулиньо рассказал об отрезке своей карьеры в Литве.

"Уехал в Литву, чтобы попробовать что-то новое. Все было хорошо до тех пор, пока не столкнулся с расизмом. Как это проявлялось? Вы знаете, как это обычно бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим одноклубникам. Я сильно страдал от расизма. Уехав в Польшу, пообещал себе: "Если что-то подобное повторится, тут же вернусь в Бразилию". Такие вещи неприемлемы. Но в Польше были другие проблемы - с клубом и с игровой практикой.

Несмотря на проблемы, я никогда не терял концентрацию. Жизнь научила меня быть психологически сильным. Для меня жизнь всегда была вызовом, а футбол без вызовов - это не футбол" - приводит слова Паулиньо El Periodico.

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