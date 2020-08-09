Пауло Дибала назвал "Ювентусу" свои зарплатные требования

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала озвучил руководству клуба свои зарплатные требования, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист хочет получать 15 миллионов евро в год. Если "Ювентус" примет эти условия, то Дибала станет вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба. Больше получает только португальский форвард Криштиану Роналду (30 миллионов евро в год).

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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