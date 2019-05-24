Пауло Дибала не хочет уходить из "Ювентуса"

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Пауло Дибала не хочет уходить из "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что не хочет покидать туринский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в 25- летнем аргентинце заинтересованы "Интер""Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

"Я уже встречался со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Он в курсе, что я хочу продолжать играть в клубе. Однако решение остается за клубом, основываясь на идеях нового тренера. Но я хочу остаться в Турине", - сказал Дибала.

Аргентинец перешел в "Ювентус" в 2015 году из "Палермо" за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 41 матче, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. 

А еще: Дибала: "Мне очень нравится играть с Роналду. Криштиану - чемпион"| http://soccernews.ru
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