Пауло Дибала недоволен "Ювентусом" из-за переговоров по новому контракту

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала недоволен тем, как идут переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, в настоящее время переговоры приостановлены, так как стороны не могут договориться по размеру зарплаты. Дибала хочет получать не меньше 15 миллионов евро в год, а "Ювентус" предлагает 11 миллионов.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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