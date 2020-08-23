Пауло Дибала показал, как он со своей девушкой прыгает в бассейн

Теги ювентуспауло дибала

Пауло Дибала показал, как он со своей девушкой прыгает в бассейн

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вместе со своей девушкой Орианой Сабатини прыгнул в бассейн.

"Водичка", - написал Дибала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al agua @orianasabatini ❤️

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

26-летний Дибала выступает за "Ювентус" с 2016 года. Форвард провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 95 голов и отдал 38 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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