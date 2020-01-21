Пауло Дибала стал теневым лидером "Ювентуса"! Он понял футбол Сарри и является самым результативным в текущем сезоне

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Пауло Дибала стал теневым лидером "Ювентуса"! Он понял футбол Сарри и является самым результативным в текущем сезоне

Летом 2019 Дибала был на грани ухода из "Ювентуса". "Тоттенхэм", который оказался в шаге от победы в Лиге Чемпионов 2018/19, практически согласовал с туринцами трансфер аргентинского форварда. В прессе уже фигурировала даже сумма сделки, которая должна была составить 65 млн фунтов. В конце концов, буквально в последний момент Дибала все же решил остаться в "Ювентусе", хотя уже даже успел записать трогательное прощальное видео для болельщиков "старой синьоры". От подписания Пауло "Тоттенхэм" отделили каких-то несколько часов. Никто бы не удивился, если бы миниатюрный нападающий все же оставил туринский клуб. Переход Криштиану Роналду из "Реала" летом 2018 сильно ударил по амбициям аргентинца, который в прошлом сезоне стал получать меньше игровой практики под руководством Массимилиано Аллегри. Претендентов было достаточно – кроме уже указанного "Тоттенхэма", на Дибалу претендовали "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Сам Роналду вроде советовал своему одноклубнику принять предложение "красных дьяволов", но в итоге Пауло решил бороться за место под солнцем именно в "Ювентусе", в который он перешел летом 2015 года из "Палермо". Интересно, что одну из решающих ролей в таком решении аргентинского бриллианта сыграл Гонсало Игуаин (во всяком случае, есть такая информация). Форвард, который вернулся из аренды в "Челси", выразил желание бороться за место в составе Ювентуса, чем мотивировал Дибалу на аналогичный поступок.
Прошло неполных 5 месяцев, в течение которых положение Дибалы в команде изменилось в лучшую сторону. Маурицио Сарри сумел интегрировать аргентинца в свои тактические схемы. Еще на одной из первых пресс-конференций в статусе главного тренера "бьянконери" новый наставник подчеркивал свое восхищение талантом форварда, а позже подкрепил свои слова делом. В сезоне 2019/20 Пауло уже сыграл 25 поединков за "Ювентус" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Для сравнения – в прошлом сезоне в активе Дибалы было 10 забитых мячей и лишь 2 результативные передачи. Как видим, всего за несколько месяцев аргентинец уже превзошел свой прошлогодний показатель. Если травмы обойдут форварда, то он вполне может замахнуться на лучший сезон в карьере. Пока таковой является кампания 2017/18, в течение которой Пауло отличился 26-ю голами и 7-мя ассистами. Заметим, что сейчас именно Дибала является самым результативным игроком сезона в составе "Юве" по системе "гол + пас" (20 очков против 19-ти у Роналду, который забил 16 мячей и добавил к ним 3 голевые передачи). В каждом матче Дибала получает одну из самых высоких оценок от статистических порталов, а в конце 2019 вошел в историю итальянского футбола. "Ювентус" проиграл "Лацио" Суперкубок Италии, но игра стала знаковой для аргентинца. Он забил свой 4-й гол в финальном матче турнира, обойдя по этому показателю сразу нескольких футболистов: Андрея Шевченко, Самюэля Это'О, Алессандро Дель Пьеро и Карлоса Тевеса, которые остановились на отметке в 3 мяча.
Дибала стал увереннее в себе – почти вдвое чаще бьет по воротам по сравнению с прошлым сезоном, чаще и успешнее идет в дриблинг. Безусловно, повлияло доверие тренера, ведь Сарри не скрывает удовлетворения игрой нападающего, который, в свою очередь благодарит результативными действиями. Голы Дибалы позволили "Ювентусу" победить, в частности, в важных матчах с "Атлетико", "Миланом" и "Интером", не говоря уже о других поединка. Самое главное – на его лице вновь появилась улыбка. Последний матч Кубка Италии против "Удинезе" стал бенефисом аргентинца. Он забил дважды и отдал голевой пас на Гонсало Игуаина в эпизоде ​​с первым взятием ворот, которое стало украшением поединка. Взаимодействие двух аргентинцев, которые зачастую вынуждены конкурировать за место в старте, было на очень высоком уровне. Маурицио Сарри после игры был очень доволен увиденным, но отметил, что этот гол – заслуга команды, а не тренера. По его словам, в "Ювентусе" собраны великие футболисты, которые могут сделать чемпионом любую команду. Отдельно Сарри выделил и Дибалу, которому предсказывает большую карьеру: "Безусловно, Дибала и Игуаин создали удивительной красоты гол. Увидеть что-то подобное – стоило средств, заплаченных за билет на игру. Дибала, Роналду и Игуаин – крутые игроки. Они приносили успех каждому тренеру, которому посчастливилось с ними работать. Криштиану – легенда, ведь выиграл 5 Золотых мячей, однако считаю, что Дибала вполне может ставить перед собой такую ​​же цель. Конечно, он способен войти в историю футбола, главное – не останавливаться в развитии".

Старания Дибалы не остались незамеченными руководством "Ювентуса". Как уверяют все ведущие спортивные издания Италии, клуб уже готовит новый контракт для 26-летнего нападающего. В Турине поражены прогрессом аргентинца и планируют сохранить его, подписав новое соглашение до лета 2024 года. Понятно, что не обойдется без повышения зарплаты – действующий контракт, рассчитанный до 30 июня в 2022-ого, предусматривает 7 млн ​​евро ежегодно, зато заключения нового соглашения повысит оклад Пауло до 10-ти млн. Некоторые злые языки подливают масла в огонь, сообщая о готовности "Юве" включить Дибалу в соглашение по трансферу Поля Погба из "Манчестер Юнайтед". Откровенно говоря, такая себе идея! В то время, пока француз открыто корчит дурака и пропустил несколько месяцев из-за травмы, Пауло тянет обновленный "Ювентус" к очередному Скудетто и сделал серьезный вклад в выход из группы Лиги Чемпионов. Именно его дубль под занавес домашнего матча против московского "Локомотива" позволил туринцам избежать позора и вырвать трудную победу.
Дибалу очень любят фанаты, причем не только "Ювентуса". В "Палермо", цвета которого форвард защищал с 2012 по 2015 год, до сих пор обожают своего бывшего кумира. И хотя он давно покинул Сицилию и перебрался в холодный Пьемонт, футболки аргентинца до сих пор пользуются большим спросом – игровая форма Палермо с фамилией "Дибала" входит в ТОП-3 по количеству продаж в городе. Сам Пауло с ностальгией вспоминает период в "Палермо", но своими кумирами считает Зидана, Дель Пьеро и Пирло, а в детстве увлекался игрой Хуана Романа Рикельме. Именно в честь Зизу и Андреа он выбрал 21-й номер при переходе в ряды "старой синьоры". К слову, сам легендарный "Пинтуриккио" в соцсетях выражал уважение Пауло после поединка Кубка Италии с "Удинезе", в котором Дибала вышел на поле с капитанской повязкой, хотя с первых минут появился Джанлуиджи Буффон. Крайне правильное решение тренерского штаба и команды – легенды вроде Роналду, Кьеллини или Буффона доигрывают последние годы карьеры. Именно Дибала является одним из тех, на ком может держаться следующее поколение "Ювентуса" после ухода нынешних лидеров. Сейчас отсутствие Криштиану в некоторых матчах не должно слишком беспокоить сторонников "старой синьоры", ведь в команде есть другой лидер, к которому вернулась уверенность. Руководство и фанаты "Юве" должны благодарить Дибалу за то, что тот несколько месяцев назад все же решил остаться. Похоже, в Турине поняли свою ошибку, поэтому новый контракт для аргентинца – лучшая награда.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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