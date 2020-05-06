Пауло Дибала выздоровел от коронавируса

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Пауло Дибала выздоровел от коронавируса

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала излечился от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сдал очередной тест и в этот раз он показал отрицательный результат. Ранее форвард четырежды сдавал тест с положительным результатом. Аргентинец заразился 21 мая. Таким образом, лечение продлилось около 1,5 месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А потом и Бадр пристроится к алексу 72 года ...

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