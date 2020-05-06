Пауло Дибала выздоровел от коронавируса
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала излечился от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист сдал очередной тест и в этот раз он показал отрицательный результат. Ранее форвард четырежды сдавал тест с положительным результатом. Аргентинец заразился 21 мая. Таким образом, лечение продлилось около 1,5 месяцев.
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|7
|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16