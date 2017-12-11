Паулу Бенту возглавил китайскую команду

Известный португальский тренер Паулу Бенту возглавил "Чонгцинь Лифан", сообщает Transfermarkt China.

Детали контракта 48-летнего специалиста с "фениксами" не разглашаются. На этом посту бывший наставник сборной Португалии сменил Чан Ве-Рёна.

Стоит отметить, что последним клубом Бенту был "Олимпиакос", который он покинул в марте этого года.

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