Паулу Бенту возглавил китайскую команду

Теги чонгцинь лифанпаулу бенту

Паулу Бенту возглавил китайскую команду

Известный португальский тренер Паулу Бенту возглавил "Чонгцинь Лифан", сообщает Transfermarkt China.

Детали контракта 48-летнего специалиста с "фениксами" не разглашаются. На этом посту бывший наставник сборной Португалии сменил Чан Ве-Рёна.

Стоит отметить, что последним клубом Бенту был "Олимпиакос", который он покинул в марте этого года.

Не пропустите: Думбия заинтересовал китайский топ-клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов