Паулу Феррейра назвал футболистов сборной Португалии, которые способны заменить Роналду

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Паулу Феррейра назвал футболистов сборной Португалии, которые способны заменить Роналду

Бывший игрок сборной Португалии Паулу Феррейра не беспокоится по поводу подмены для Криштиану Роналду.

"На Евро нам выпала хорошая группа (Венгрия, Исландия и Австрия), а ровная группа - это уже залог успеха на таких турнирах. В отличие от 2004 года в 2016 году сборной Португалии способствовала удача. Она необходима на таких турнирах, но, конечно, на одной удаче далеко не уедешь. Сборная много работала, и ей удалось добиться успеха.

В сборной Португалии есть несколько лидеров, как и в любой другой сборной, и Криштиану, конечно, является одним из них - он всегда нацелен на победу, хочет побеждать всегда и везде. Он очень хотел выиграть турнир сборных, так как понимал, что для него, возможно, чемпионат Европы был одной из последних возможностей добиться успеха в составе португальцев. Но у Португалии есть и другие игроки, которые тоже являются лидерами сборной, на последнем чемпионате Европы можно выделить тех же Пепе, Нани, Жоао Моутинью. Даже после повреждения Роналду игра команды не ухудшилась, что говорит о том, что есть игроки, способные заменить Роналду" - приводят слова Феррейры российские СМИ.

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