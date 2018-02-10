Паулу Феррейра отметил прогресс Головина

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Паулу Феррейра отметил прогресс Головина

Экс-игрок сборной Португалии Паулу Феррейра поделился мнением о хавбеке ЦСКА Александре Головине.

"Мне нравятся некоторые молодые российские игроки, в особенности Александр Головин из ЦСКА. Мне импонирует его стиль игры, кажется, что он уже зрелый футболист. Почему бы ему не заиграть в европейском клубе? Если он продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы оказаться в одной из сильнейших команд" - приводят слова Феррейры российские СМИ.

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