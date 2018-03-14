Паулу Фонсека: "Не знаю, останусь ли я"

Теги шахтер донецкпаулу фонсека

Паулу Фонсека: "Не знаю, останусь ли я"Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека высказался о своем будущем.

"Я не знаю, останусь ли я. Могу сказать, что мне нравится эта команда, люди и страна. Время покажет. Бернард покинет нас в конце сезона, и мы уже ищем ему замену", - приводит слова португальского наставника "горняков" Football Italia.

Напомним, Фонсека прокомментировал поражение своей команды "Роме". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов