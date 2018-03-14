Паулу Фонсека: "Не знаю, останусь ли я"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека высказался о своем будущем.

"Я не знаю, останусь ли я. Могу сказать, что мне нравится эта команда, люди и страна. Время покажет. Бернард покинет нас в конце сезона, и мы уже ищем ему замену", - приводит слова португальского наставника "горняков" Football Italia.

Напомним, Фонсека прокомментировал поражение своей команды "Роме". | soccernews.ru