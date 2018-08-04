Паулу Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо"

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды от киевского "Динамо" в матче третьего тура чемпионата Украины.

"Выиграла команда, которая смогла забить один раз, что и происходило в играх с "Динамо" в последнее время. "Динамо" сегодня было лучше. Ничего больше сказать не могу по этому поводу" - сказал Фонсека.

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