Паулу Соуза доволен характером сборной Польши

Теги польшапаулу соуза

Паулу Соуза доволен характером сборной ПольшиФото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза после товарищеского матча с Исландией (2:2) отдал должное своей команде за борьбу до финального свистка.

"Что мне нравится в этой команде — это их сердце и душа. Эти ребята никогда не сдаются, и мне это нравится. Они давят до конца. С другой стороны, я недоволен тем, как мы играли на стандартах. Мы не должны были так пропускать, это было слишком легко".— цитирует Соузу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Евро-2020 Польша сыграет в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Исландцы на Евро не пробились.

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