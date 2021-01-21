Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной Польши

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Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной ПольшиПольский футбольный союз объявил о назначении нового главного тренера сборной. Им стал 50-летний португальский специалист Паулу Соуза, сообщается в официальном Твиттере союза.
Португалец уже назвал имена своих помощников.

Предыдущим местом работы Соузы был французский "Бордо". Оттуда тренер ушел в августе 2020 года.

В резюме португальца также можно отметить такие команды: "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Фиорентина", "Базель", "Маккаби" (Тель-Авив), "Лестер" и "КПР".

Напомним, 18 января покинул свой пост Ежи Бженчек, при котором поляки сумела досрочно выйти в финальную часть Евро-2020, однако, не пробились в плей-офф Лиги наций, проиграв Италии (0:2) и Голландии (1:2) в двух последних турах группового этапа.

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