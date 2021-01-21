Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной Польши
Польский футбольный союз объявил о назначении нового главного тренера сборной. Им стал 50-летний португальский специалист Паулу Соуза, сообщается в официальном Твиттере союза.
Португалец уже назвал имена своих помощников.
Предыдущим местом работы Соузы был французский "Бордо". Оттуда тренер ушел в августе 2020 года.
В резюме португальца также можно отметить такие команды: "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Фиорентина", "Базель", "Маккаби" (Тель-Авив), "Лестер" и "КПР".
Напомним, 18 января покинул свой пост Ежи Бженчек, при котором поляки сумела досрочно выйти в финальную часть Евро-2020, однако, не пробились в плей-офф Лиги наций, проиграв Италии (0:2) и Голландии (1:2) в двух последних турах группового этапа.
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|М
|О
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|Франция
|3
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1