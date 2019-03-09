Паулу Соуза возглавил "Бордо"

1 Теги бордопаулу соуза

Паулу Соуза возглавил "Бордо"

"Бордо" объявил о том, что пост главного тренера занял Паулу Соуза. Контракт подписан на 4 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

"Моя роль в "Бордо" - развитие философии и игровой идентичности, которые отражают историю и являются устойчивой опорой для будущего", - сказал Соуза.

Ранее португалец возглавлял такие клубы, как "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси Сити", "Лестер", "Маккаби", "Фиорентину" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Бордо" занимает 13 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 32 балла.

А еще: "Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zayirkhankiratsov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)

"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 26 71
2 Лилль Лилль 27 54
3 Лион Лион 27 49
4 Марсель Марсель 27 44
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 27 43
6 Реймс Реймс 27 42
7 Монпелье Монпелье 27 41
8 Ницца Ницца 27 40
9 Страсбур Страсбур 27 37
10 Ренн Ренн 26 37
11 Ним Ним 26 36
12 Анжер Анжер 27 34
13 Бордо Бордо 27 32
14 Нант Нант 27 31
15 Тулуза Тулуза 27 28
16 Монако Монако 27 26
17 Амьен Амьен 27 25
18 ФК Кан ФК Кан 27 20
19 Дижон Дижон 26 20
20 Генгам Генгам 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов