Паулу Соуза возглавил "Бордо"
"Бордо" объявил о том, что пост главного тренера занял Паулу Соуза. Контракт подписан на 4 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Моя роль в "Бордо" - развитие философии и игровой идентичности, которые отражают историю и являются устойчивой опорой для будущего", - сказал Соуза.
Ранее португалец возглавлял такие клубы, как "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси Сити", "Лестер", "Маккаби", "Фиорентину" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
"Бордо" занимает 13 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 32 балла.
А еще: "Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19