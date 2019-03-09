Паулу Соуза возглавил "Бордо"

"Бордо" объявил о том, что пост главного тренера занял Паулу Соуза. Контракт подписан на 4 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Моя роль в "Бордо" - развитие философии и игровой идентичности, которые отражают историю и являются устойчивой опорой для будущего", - сказал Соуза.

Ранее португалец возглавлял такие клубы, как "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси Сити", "Лестер", "Маккаби", "Фиорентину" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Бордо" занимает 13 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 32 балла.

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