Паулу Соуза возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

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Паулу Соуза возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" объявил о назначении на пост главного тренера команды Паулу Соузы.

Португальский специалист сменил на этой должности Фабио Каннаваро. Условия контракта 47-летнего наставника с китайским клубом не разглашаются.

Ранее Соуза возглавлял "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби Тель-Авив", "Базель" и "Фиорентину". В последнее время его имя связывали с "Миланом". | http://soccernews.ru

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