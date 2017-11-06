Паулу Соуза возглавил "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" объявил о назначении на пост главного тренера команды Паулу Соузы.

Португальский специалист сменил на этой должности Фабио Каннаваро. Условия контракта 47-летнего наставника с китайским клубом не разглашаются.

Ранее Соуза возглавлял "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби Тель-Авив", "Базель" и "Фиорентину". В последнее время его имя связывали с "Миланом". | http://soccernews.ru