Паузы в европейских чемпионатах должны завершиться в середине мая

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Паузы в европейских чемпионатах должны завершиться в середине мая

Стало известно, когда планируется возобновление розыгрышей европейских чемпионатов по футболу.

"Планируется, что все лиги Европы возобновятся в середине мая. Всё зависит от ситуации с пандемией", - приводит слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса Marca.

Напомним, что УЕФА рекомендовала завершить клубный сезон до 30 июня.

В Европе из-за коронавируса остановились все чемпионаты кроме первенства Турции. Также не собирается делать паузу только стартующая белорусская Премьер-лига.

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