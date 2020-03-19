Паузы в европейских чемпионатах должны завершиться в середине мая
Стало известно, когда планируется возобновление розыгрышей европейских чемпионатов по футболу.
"Планируется, что все лиги Европы возобновятся в середине мая. Всё зависит от ситуации с пандемией", - приводит слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса Marca.
Напомним, что УЕФА рекомендовала завершить клубный сезон до 30 июня.
В Европе из-за коронавируса остановились все чемпионаты кроме первенства Турции. Также не собирается делать паузу только стартующая белорусская Премьер-лига.
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