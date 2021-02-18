Павар заболел коронавирусом и не поможет "Баварии" в игре против "Лацио"
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар заболел коронавирусом.
По сведениям Sky Sport Germany, футболист, вероятно, заразился от Томаса Мюллера, который заболел неделей ранее.
Таким образом, Павар пропустит как минимум две недели и не поможет клубу в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио", которая пройдет 23 февраля.
В этом сезоне Павар провел 24 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20