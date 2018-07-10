Павар: "Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии"
Молодой талант сборной Франции Бенжамен Павар в преддверии матча 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии рассказал о настроениях в команде.
По его словам, "трехцветные" намерены дойти до финала и выиграть трофей.
"Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии. Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку. Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку. Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии. Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом Чемпионате Мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха", - сказал он.
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