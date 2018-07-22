Павар, которым интересуются европейские топ-клубы, прокомментировал свое будущее

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар сделал заявление касательно своего будущего.

"Хочу ли я летом сменить клубную прописку? Нет, не обязательно. Я очень хорошо себя чувствую в "Штутгарте". Я всегда говорил, что хочу играть за клуб, который выступает в Лиге Чемпионов. Но это не значит, что я обязательно должен уйти этим летом. Если есть возможность, которая устраивает всех, то почему бы ей не воспользоваться?" - приводит слова Павара Bild.

Напомним, что Павар, выступающий за сборную Франции, стал одним из главных открытий ЧМ-2018.

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