Павар, которым интересуются европейские топ-клубы, прокомментировал свое будущее

Теги штутгартбенжамен павар

Павар, которым интересуются европейские топ-клубы, прокомментировал свое будущее

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар сделал заявление касательно своего будущего.

"Хочу ли я летом сменить клубную прописку? Нет, не обязательно. Я очень хорошо себя чувствую в "Штутгарте". Я всегда говорил, что хочу играть за клуб, который выступает в Лиге Чемпионов. Но это не значит, что я обязательно должен уйти этим летом. Если есть возможность, которая устраивает всех, то почему бы ей не воспользоваться?" - приводит слова Павара Bild.

Напомним, что Павар, выступающий за сборную Франции, стал одним из главных открытий ЧМ-2018.

Читайте также: "Бавария" договорилась о трансфере Павара. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов