Павар: "Наряду с Месси Азар - лучший дриблер планеты"

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Павар: "Наряду с Месси Азар - лучший дриблер планеты"Защитник сборной Франции Бенжамен Павар похвалил капитана национальной команды Бельгии Эдена Азара .

"Азар - сумасшедший талант. Наряду с Лео Месси он является лучшим дриблером планеты", - приводит слова 22-летнего бека "трехцветных" Bleacher Report Football.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru

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