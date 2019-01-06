Павар не нужен "Барселоне"
Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар не нужен "Барселоне", сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб никогда не интересовался 22-летним французом, а появившаяся в СМИ информация является фейком.
Таким образом, главным претендентом на победителя ЧМ-2018 стала мюнхенская "Бавария", которая готова заплатить за него 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Павар сыграл за "Штутгарт" 14 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11