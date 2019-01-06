Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар не нужен "Барселоне", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб никогда не интересовался 22-летним французом, а появившаяся в СМИ информация является фейком.

Таким образом, главным претендентом на победителя ЧМ-2018 стала мюнхенская "Бавария", которая готова заплатить за него 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Павар сыграл за "Штутгарт" 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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