Павар попал в сферу интересов клуба АПЛ

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Павар попал в сферу интересов клуба АПЛ

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах молодого француза заинтересован "Тоттенхэм", который рассматривает игрока, как возможную замену Тоби Алдервейрелду.

Напомним, что Павар своей игрой на ЧМ-2018 привлек внимание многих европейских грандов.

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