Павар рассказал, почему его купила "Бавария"

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Павар рассказал, почему его купила "Бавария"

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился мнением о своём трансфере из "Штутгарта" в "Баварию".

"Бавария" подписала меня не за гол Аргентине на ЧМ-2018, а потому что я один из лучших защитников Бундеслиги. Я хорош не только в обороне, но и в плане техники", - приводит слова 23-летнего игрока Get French Football News.

Напомним, что "Бавария" заплатила за Павара 35 миллионов евро. К новой команде он присоединится грядущим летом. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

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