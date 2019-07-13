Павар рассказал, почему выбрал "Баварию"

Новичок "Баварии" Бенжамен Павар объяснил, почему он отдал предпочтение переходу в мюнхенский клуб.

"Я очень хочу побеждать и завоевывать титулы. В сборной Франции я привык к тому, что мы должны всегда выигрывать. То же самое я могу получить в "Баварии". Я ставлю перед собой большие цели, поэтому выбрал именно этот клуб. "Бавария" - лучшая команда для меня", - цитирует Павара официальный сайт клуба.

Напомним, что "ротен" согласовали трансфер француза из "Штутгарта" ещё в январе. Сумма сделки составила 35 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

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