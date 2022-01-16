Павар считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар уверен, что нападающий его команды Роберт Левандовски заслужил получить "Золотой мяч".

"Он заслуживал этот "Золотой мяч".

Для меня есть два форварда, которые не перестают забивать: Роберт Левандовски и Карим Бензема. Они легенды", – сказал футболист.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в Бундеслиге 19 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 1 ассист, Бензема, в свою очередь, сыграл 20 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 17 забитыми голами и 7 результативными передачами.

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