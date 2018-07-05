Павар сделал выбор между "Баварией", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар определился со своим будущим, информирует Kicker.

Так, по сведениям издания, 22-летний бек решил продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии", которую он поставил выше лондонского "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", также проявлявших заинтересованность в его подписании. Однако трансфер перспективного француза на "Альянц Арену" состоится уже следующим летом. За него чемпионы Германии заплатят 35 миллионов евро.

Напомним, Видаль хочет уйти из "Баварии". | soccernews.ru