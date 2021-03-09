Павар вернулся к тренировкам после коронавируса

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар сегодня, 9 марта, вернулся к тренировкам в общей группе, после выздоровления от коронавируса.

Напомним, француз три недели назад сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден уйти на самоизоляцию, согласно протоколу, который предусмотрен в Бундеслиге. Только теперь, когда излечение от инфекции подтверждено, футболист был допущен до тренировок с остальной командой.

Павар может выйти на поле уже в матче 25-го тура Чемпионата Германии, в котором "Бавария" встретится с "Вердером". Встреча состоится 13 марта.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник выходил на поле в составе мюнхенского клуба в 15 матчах.