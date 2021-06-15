Павар высказался о Канте и поделился ожиданиями от Евро-2020

Фото: инстаграм Павара/Автор неизвестен

Защитник "Баварии" и сборной Франции Бенжамен Павар очень высоко отозвался о полузащитнике "Челси" – своем партнере по сборной Франции Нголо Канте.

"Нголо есть Нголо. У этого парня шесть легких. Он не останавливается никогда.

Это прекрасный парень. И он доказывает, что входит в число лучших футболистов мира.

Надеюсь, мы выиграем Евро, чтобы дать ему завоевать "Золотой мяч". Он так сильно заслуживает этого на протяжении нескольких лет.

Это великолепный футболист. Но пока что мы не выиграли", – сказал француз.

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