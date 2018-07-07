Павар заинтересовал еще один европейский топ-клуб

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Todomercadoweb, следующим летом клаусула игрока будет составлять 35 миллионов евро. Контракт Павара с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что интерес со стороны многих европейских грандов, вызвала игра Павара на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, которая уже вышла в полуфинал турнира.

Читайте также: Павар сделал выбор между "Баварией", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru