Павар заинтересовал еще один европейский топ-клуб

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Павар заинтересовал еще один европейский топ-клуб

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Todomercadoweb, следующим летом клаусула игрока будет составлять 35 миллионов евро. Контракт Павара с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что интерес со стороны многих европейских грандов, вызвала игра Павара на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, которая уже вышла в полуфинал турнира.

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