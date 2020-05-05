Павел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо "Ростова"

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Павел Мамаев мог перейти в московский клуб вместо "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что у него был вариант с переходом в московский клуб до того, как он подписал контракт с ростовчанами.

"До перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Вообще не собирался в "Ростов", мысли были о Москве, но руководство и главный тренер "Ростова" убедили", - сказал Мамаев в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

Ранее сообщалось, что интерес к Мамаеву проявляло "Динамо".

Напомним, что осенью 2018 года Мамаев стал участником двух драк в Москве, которые привели к травмам трех человек. Футболист около года провел в тюрьме, а после выхода на свободу "Краснодар" расторг с ним контракт. Хавбек перешел в "Ростов" в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил один гол. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2021 года.

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