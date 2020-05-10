Павел Мамаев: "Могу набить мяч 47 тысяч раз"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что он может набить мяч 47 тысяч раз, даже если его разбудить в четыре часа утра.
"Сколько раз ты можешь набить мяч?" - спросила футболиста его жена Алана.
"47 тысяч раз где-то", – ответил Мамаев.
Напомним, что осенью 2018 года Мамаев стал участником двух драк в Москве, которые привели к травмам трех человек. Футболист около года провел в тюрьме, а после выхода на свободу "Краснодар" расторг с ним контракт. Хавбек перешел в "Ростов" в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 31-летний Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил один гол. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2021 года.
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