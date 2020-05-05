Павел Мамаев рассказал, что ему дала история с тюрьмой
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что он не жалеет о попадании в тюрьму за избиение нескольких человек, которое он совершил вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
"Я бы не отказался от истории с Кокориным. Я не о чем не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живешь в своем мирке, не зная, что происходит, думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо и из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки. Это ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил – плыл бы дальше и по течению, и думал, что все крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то", - сказал Мамаев в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.
Напомним, что осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве. За это футболисты получили 1,5 года тюрьмы, но вышли на свободу через год, воспользовавшись условно-досрочным освобождением.
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