Павел Мамаев рассказал, как он изменился после года в тюрьме

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что год в тюрьме пошел ему на пользу.

"Я очень сильно вырос в духовном плане, в человеческом плане, для меня многое ушло на второй план. Важно – это семья, близкие тебе люди и быть просто порядочным и хорошим человеком.



Я не могу сказать, что это жесткий, это заслуженный опыт. Не буду говорить за всех ребят, которые со мной были, для меня – это заслуженный", - сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Осенью 2018 года Мамаев в компании с тогдашним нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким, избили трех человек в Москве. Сначала от их действий на улице пострадал водитель Виталий Соловчук, а затем в кафе - чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это все участники избиений получили тюремные сроки около одного года.

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