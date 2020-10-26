Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги павел мамаевростовманчестер юнайтед

Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что в 2012 году у него был шанс перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Я на тот момент не был игроком сборной и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учетом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: "Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку". Вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Дик Адвокат дал плохую рекомендацию обо мне Фергюсону? Я слышал про эту версию. Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда", - сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу "КраСава".

32-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". Также он играл за ЦСКА и "Краснодар". В "Ростов" хавбек перешел в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек провел за ростовский клуб восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

Не пропустите: Мамаев рассказал о своем конфликте со Слуцким. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов