Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что в 2012 году у него был шанс перейти в "Манчестер Юнайтед".
"Я на тот момент не был игроком сборной и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учетом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: "Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку". Вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.
Дик Адвокат дал плохую рекомендацию обо мне Фергюсону? Я слышал про эту версию. Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда", - сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу "КраСава".
32-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". Также он играл за ЦСКА и "Краснодар". В "Ростов" хавбек перешел в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек провел за ростовский клуб восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18