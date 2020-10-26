Павел Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что в 2012 году у него был шанс перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Я на тот момент не был игроком сборной и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учетом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: "Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку". Вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Дик Адвокат дал плохую рекомендацию обо мне Фергюсону? Я слышал про эту версию. Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда", - сказал Мамаев в интервью YouTube-каналу "КраСава".

32-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". Также он играл за ЦСКА и "Краснодар". В "Ростов" хавбек перешел в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек провел за ростовский клуб восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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