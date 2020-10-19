Павел Мамаев рассказал, почему не дарит фанатам футболки после матчей

Теги ростовпавел мамаев

Павел Мамаев рассказал, почему не дарит фанатам футболки после матчей

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, почему он не дарит фанатам после окончания матчей.

"Если бы у меня было 5000 маек, то подарил бы всем. Но я даже детям домой не могу принести футболку, да и у жены ее нет. Всем надо, но что поделать", — сказал Мамаев во время прямого эфира на странице своей жены Аланы Мамаевой в Instagram.

32-летний Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года. Всего он провел за ростовский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

Не пропустите: "Мамаев говорил, что сейчас всех закопает": Глушаков раскрыл подробности драки с Широковым во время Евро-2016. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов