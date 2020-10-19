Павел Мамаев рассказал, почему не дарит фанатам футболки после матчей

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, почему он не дарит фанатам после окончания матчей.

"Если бы у меня было 5000 маек, то подарил бы всем. Но я даже детям домой не могу принести футболку, да и у жены ее нет. Всем надо, но что поделать", — сказал Мамаев во время прямого эфира на странице своей жены Аланы Мамаевой в Instagram.

32-летний Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года. Всего он провел за ростовский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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