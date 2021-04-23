Павел Мамаев развелся со своей женой

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Павел Мамаев развелся со своей женойФото: Инстаграм Аланы Мамаевой 
В суде Ростова-на-Дону прошло заседание по делу о бракоразводном процессе полузащитника "Ростова" Павла Мамаева и его жены Аланы, сообщает Starhit.

"Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем", – сообщила адвокат Аланы Валентина Перебякина.

Напомним, в начале марта разразился скандал из-за того, что супруга футболиста уличила мужа в измене. По мнению Аланы, Павел изменил ей с испанкой во время командного  сбора перед возобновлением чемпионата России.

Павел и Алана поженились в 2013 году, у них есть общая дочь.

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