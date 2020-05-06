Павел Мамаев выплатил ущерб ведущей Ольге Ушаковой за разбитый Mercedes

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев выплатил ущерб ведущей Первого канала Ольге Ушаковой за разбитый Mercedes, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По данным источника, Мамаев несколько предлагал Ушаковой компенсацию в размере 200 тысяч рублей, но девушку не устроила сумма. В итоге футболист выплатил 321 тысяч рублей.

Напомним, что в осенью 2018 года компания, состоявшая из нападающего "Сочи" Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого, избила на улице водителя Ушаковой Виталия Соловчука. При этом на автомобиле помяли дверь, разбили стекло, а также салон был испачкан кровью потерпевшего.

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