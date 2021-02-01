Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет

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Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов выразил мнение, что нападающий команды Павел Погребняк может продолжать карьеру до 40 лет.

"Паша пришел без летнего сбора и очень помог. Он так здорово работал в 37 лет, что даже немного его не узнал. Молодец, никаких вопросов. Всякое может быть. Я сам ему говорил, что чем раньше он закончит, тем лучше и быстрее адаптируется к новой жизни. Но футбол его не отпускает. Может, он и до 40 лет будет играть", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".

37-летний Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб из Екатеринбурга девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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