Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов выразил мнение, что нападающий команды Павел Погребняк может продолжать карьеру до 40 лет.
"Паша пришел без летнего сбора и очень помог. Он так здорово работал в 37 лет, что даже немного его не узнал. Молодец, никаких вопросов. Всякое может быть. Я сам ему говорил, что чем раньше он закончит, тем лучше и быстрее адаптируется к новой жизни. Но футбол его не отпускает. Может, он и до 40 лет будет играть", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
37-летний Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб из Екатеринбурга девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Игрок "Урала" сравнил Погребняка с Ибрагимовичем. | http://soccernews.ru
главное
-
Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)
-
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины
-
Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси
-
"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро
Лента новостей
-
"Хоффенхайм" усилился защитником "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года
-
Боярский высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
-
Кариус досрочно вернется в "Ливерпуль"
-
Фанаты "Аякса" ярко отреагировали на возможный уход Промеса в "Спартак"
-
Квинси Промес выложил загадочный пост в Instagram. Возможно, он связан со "Спартаком"
-
Переход Алли в ПСЖ не состоится
-
Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет
-
Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео)
-
1
Аргентинское издание Ole поддержало Месси, опубликовав его статистику вместо суммы контракта
-
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины
-
Экс-защитник сборной Франции побывал на сборе "Зенита" в ОАЭ (видео)
-
1
Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
-
Экс-тренер сборной Украины рассказал о несостоявшемся переходе Тайсона в "Челси"
-
"Ливерпуль" предложил почти 60 миллионов евро за защитника "Ювентуса"
-
"Локомотив" определился с соперниками на втором зимнем сборе
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы манкунианцев на чемпионство
-
Тренер "Ахмата" рассказал о скандальном побеге африканского легионера
-
Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси
-
В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона