Павел Погребняк высказался о возможном завершении карьеры
Фото: инстаграм Марии Погребняк/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк заявил, что он не исключает вероятности завершения карьеры в ближайшее время.
"Пока сказать ничего не могу, никакой конкретики нет. Новостей нет. Да, у меня есть мысли о том, чтобы закончить с футболом", — приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс".
В настоящее время 37-летний Погребняк является свободным агентом. Ранее он играл за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", "Динамо", "Тосно" и "Урал". За сборную России сыграл 33 матча и забил 8 голов.
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