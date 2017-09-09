Павленко: "Мне было не интересно переходить в "Барселону", так как я играл в "Спартаке"

Теги уралспартак москвабарселонаалександр павленко

Павленко: "Мне было не интересно переходить в "Барселону", так как я играл в "Спартаке"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко заявил, что когда-то им интересовалась "Барселона".

"О "Барселоне" говорили. Но это "инсайдерская информация". Когда за "Спартак" начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, "Барселона" интересовалась. Откуда узнал об этом? Какие-то слухи. Но мне было не интересно перейти в "Барселону". Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить", - приводят слова Павленко российские СМИ.

Напомним, что 32-летний Павленко выступал за "Спартак" с 2001 по 2010 годы, провел за клуб 110 матчей и забил 11 голов.

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комментарии
Пьянь

Да, когда-то Павленко большие надежды подавал.

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