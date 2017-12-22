Павленко покинул "Урал"

"Урал" прекратил сотрудничество с полузащитником Александром Павленко.

Как сообщили в клубе, стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

32-летний игрок выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. На его счету 22 матча и одна голевая передача.

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