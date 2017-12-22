Павленко покинул "Урал"

Теги урал

Павленко покинул "Урал""Урал" прекратил сотрудничество с полузащитником Александром Павленко.

Как сообщили в клубе, стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

32-летний игрок выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. На его счету 22 матча и одна голевая передача.

Читайте: Годзюр признан лучшим игроком "Урала" в ноябре и декабре  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов